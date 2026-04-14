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"Möchte ihm danken"

Lamine Yamal schwärmt für sein Idol Neymar und will diesen an der WM sehen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 14 April, 2026 09:40
Lamine Yamal schwärmt für sein Idol Neymar und will diesen an der WM sehen

Barça-Jungstar Lamine Yamal outet sich bei der Pressekonferenz vor dem Rückspiel des Champions League-Viertelfinals bei Atlético als grosser Fan von Neymar. Er hofft, dass der brasilianische Superstar und frühere Barça-Profi an der WM dabei ist.

Neymar hat nämlich die gesamte Kindheit von Yamal geprägt, wie der erst 18-Jährige den Journalisten und der Weltöffentlichkeit verrät. «Er inspiriert uns alle – man kauft sich eine Eintrittskarte, um ihn zu sehen – und zwei oder drei Tage nach dem Spiel schaut man es sich noch einmal an, nur um seine Spielzüge zu sehen. Ich möchte ihm für das danken, was er dem Fussball gegeben hat, und ich hoffe, dass er es zur Weltmeisterschaft schafft.»

Neymar lief bekanntlich einst selbst für den FC Barcelona auf und war vor sechs Jahren an der Remontada beteiligt als Barça ein 0:4 im Hinspiel des Champions League-Achtelfinals gegen PSG im Rückspiel noch wandelte und 6:1 gewann. Yamal führt aus: «Ich habe das 6:1 schon oft gesehen, ich habe es live miterlebt. Neymar hat meine gesamte Kindheit geprägt; er ist mein Idol. Ich werde ihm immer dankbar sein für das, was er dem Fussball gegeben hat.»

Ob sich Neymar und Yamal an der WM im Sommer begegnen werden, ist fraglich. Seleçao-Coach hat im März erneut auf den 34-jährigen Santos-Profi verzichtet. Gleichzeitig lässt er die Türe für eine Neymar-Rückkehr aber weiterhin offen.

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