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Kehrtwende

Schweizer Verteidiger Stergiou könnte in Stuttgart nun doch eine Zukunft haben

Autor: | Publiziert: 4 Juni, 2026 13:58
Schweizer Verteidiger Stergiou könnte in Stuttgart nun doch eine Zukunft haben

Eigentlich schien es, als ob der Schweizer Abwehrspieler Leonidas Stergiou beim VfB Stuttgart keine Zukunft mehr hätte. Nun könnte es aber zur Kehrtwende kommen.

Der 24-Jährige war in der vergangenen Rückrunde an Absteiger Heidenheim ausgeliehen. Dort konnte er sich jedoch – teilweise verletzungsbedingt – ebenso wenig in Szene setzen wie in der Vorrunde in Stuttgart. Nach dem Abstieg war ein permanenter Wechsel von Stergiou zu Heidenheim kein Thema. Stattdessen ist der Rechtsfuss erst einmal zum VfB zurückgekehrt. Zunächst schien es, dass dies trotz seines Vertrags bis 2028 nur temporär geschehen würde.

Nun könnte es nach Angaben des «kicker» jedoch zu einer Kehrtwende kommen: Wegen der Schulterverletzung von Teamkollege Lorenz Assignon (25) könnte Stergiou doch noch eine Chance bekommen, sich zu beweisen. Da unklar ist, wie lange der Franzose ausfällt, benötigt der VfB auf der rechten Abwehrseite dringend eine weitere Alternative. Stergiou könnte genau diese darstellen, zumal er bereits im Verein ist. Die Schwaben nehmen nächste Saison an der Champions League teil und benötigen entsprechend einen grossen Kader.

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