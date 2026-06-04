Türkischer Nationalspieler Can Uzun erhält Lockrufe aus der Heimat

Can Uzun hat sich in dieser Woche mit seinem Debüt-Tor für die Türkei für die anstehende Weltmeisterschaft warm geschossen. Im Anschluss könnte es für ihn in die Süper Lig gehen.

Wie die «Bild» berichtet, unternimmt Galatasaray grosse Anstrengungen, den 20-Jährigen in die Türkei zu lotsen. Der Topklub aus Istanbul möchte sich nach der WM unbedingt mit Uzun verstärken, der bei Eintracht Frankfurt noch langfristig bis 2029 unter Vertrag steht.

Auch Klubs aus anderen Topligen wie etwa Napoli und Milan aus der Serie A oder mehrere englische Vereine buhlen um den jungen Offensivkünstler. Eine konkrete Offerte liegt in Frankfurt bislang allerdings noch nicht auf dem Tisch.

Eine Entscheidung über die Zukunft von Uzun wird erst nach der WM fallen. Vorerst gilt sein ganzer Fokus den Auftritten mit der Türkei.