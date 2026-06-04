Thun stellt den Lustrinelli-Nachfolger vor

Der FC Thun hat die Nachfolge von Mauro Lustrinelli geklärt: Gian-Luca Privitelli übernimmt den Trainerposten bei den Berner Oberländern.

Der 48-Jährige unterzeichnet beim amtierenden Schweizer Meister einen Dreijahresvertrag bis 2029. Privitelli ist in Thun kein Unbekannter. Zwischen 2018 und 2021 war er bereits Cheftrainer der U21 bzw. U18 und damit massgeblich an der Ausbildung von Talenten beteiligt. Im Anschluss wurde er zwischenzeitlich Ausbildungschef des FC Basel und ad interim auch Cheftrainer der U21. Zuletzt betreute Privitelli während zwei Jahren die Schweizer U20-Nati.

Insbesondere seine Expertise in der Ausbildung und Entwicklung junger Spieler und seine Teamfähigkeit haben den Ausschlag zu seiner Verpflichtung gegeben, wie die Berner Oberländer mitteilen.

Sportchef Dominik Albrecht sagt dazu: «Mit Gian-Luca Privitelli haben wir unseren absoluten Wunschkandidaten gefunden, um den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen. Er kann junge Spieler hervorragend entwickeln, steht für einen offensiven und intensiven Fussball und kennt unsere Strukturen und Arbeitsweisen bereits.»

Auch Präsident Andres Gerber freut sich auf die Zusammenarbeit: «Mit Gian-Luca kehrt ein Freund zum FC Thun zurück. Er passt menschlich und fachlich perfekt ins Profil. Wir freuen uns sehr darauf, die kommenden Herausforderungen gemeinsam mit ihm und dem eingespielten Trainerstab anzupacken.»

Privitelli blickt mit grosser Vorfreude auf die Aufgabe: «Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, beim FC Thun den Cheftrainer-Posten zu übernehmen. Die bevorstehende Aufgabe reizt mich enorm und ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Ich kann mich voll und ganz mit den Werten und der Ausrichtung des FC Thun identifizieren. Gemeinsam wollen wir den eingeschlagenen Weg konsequent weiterführen, unsere Spielphilosophie weiterentwickeln und den Verein nachhaltig voranbringen.»