Barça bereitet nach Treffen offizielles Angebot für Julian Alvarez vor

Der FC Barcelona hat sich am Mittwoch mit Vertretern von Atlético-Stürmer Julian Alvarez getroffen. Nach dem positiven Meeting werden nun konkrete Schritte für einen möglichen Transfer eingeleitet.

Laut «Sport» wird Barça ein offizielles Angebot für den 26-jährigen Argentinier abgeben. Die Rede ist von einer Offerte in Höhe von 90 Millionen Euro plus Boni. Bereits vor Jahresfrist waren die Katalanen am Torjäger dran. Diesmal könnte es durchaus klappen. Alvarez soll bei einem etwaigen Abgang von den Rojiblancos einen Wechsel nach Barcelona präferieren, da er weiterhin in Spanien spielen möchte. Vor einigen Monaten hat er eine Vertragsverlängerung bei Atlético abgelehnt, ein Wechselwunsch soll durchaus bestehen.

In der abgelaufenen Spielzeit hat er 20 Tore erzielt. Sein Vertrag bei Atlético läuft bis 2030. Eine Garantie für einen Verbleib ist dies jedoch nicht. Barça wird sich in der Offensive in diesem Sommer definitiv verstärken: Anthony Gordon von Newcastle steht bereits vor der Ankunft.