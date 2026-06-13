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Kehrtwende?

Juve spricht doch wieder mit Dusan Vlahovic

Autor: | Publiziert: 13 Juni, 2026 15:38
Juve spricht doch wieder mit Dusan Vlahovic

Eigentlich schien der Abschied von Torjäger Dusan Vlahovic bei Juventus besiegelt. Nun könnte es aber zur grossen Kehrtwende kommen.

Laut «Gazzetta dello Sport» sprechen die beiden Parteien doch wieder miteinander. Demnach ist Juventus bereit, Vlahovic die geforderten 8 Millionen Euro Salärkosten pro Jahr zu zahlen. Allerdings bloss inklusive Boni. Vlahovic hat diese Summe bislang als Fixum gefordert.

Eine Annäherung findet immerhin statt. Ob es auch tatsächlich zu einem Abschluss kommt, werden die nächsten Tage zeigen.

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