SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Dusan Vlahovic vor Wechsel

Chelsea im Rennen um Juventus-Stürmer

Autor: | Publiziert: 7 Juni, 2026 19:13
Chelsea im Rennen um Juventus-Stürmer

Die Gerüchte um die Zukunft von Dusan Vlahovic verdichten sich: Laut Berichten der «Gazzetta dello Sport» hat der FC Chelsea die Gespräche mit dem Vater des serbischen Stürmers, Milos Vlahovic, intensiviert. Milos Vlahovic verhandelt im Namen seines Sohnes und hört sich aktuell verschiedene Angebote an.

Trotz eines letzten Versuchs von Juventus-Trainer Luciano Spalletti, den Vertrag des 26-Jährigen zu verlängern, scheint ein Verbleib in Turin immer unwahrscheinlicher. Die Vereinsführung von Juventus, darunter Sportdirektor Giorgio Chiellini, hat bereits bestätigt, dass Vlahovic den Verein verlassen wird. Die finanziellen Forderungen der Familie Vlahovic gelten als Hauptgrund für das Scheitern der Vertragsverhandlungen.

Laut «Corriere dello Sport» verlangt Milos Vlahovic für seinen Sohn einen Fünfjahresvertrag mit einem Jahresgehalt von 8 Millionen Euro, zusätzlich eine Unterschriftsprämie sowie eine Provision von 30 Millionen Euro für sich selbst. Juventus war nicht bereit, diese Konditionen zu erfüllen, sodass der Vertrag des Stürmers am 30. Juni 2026 ausläuft und er den Verein als ablösefreier Spieler verlassen wird.

Neben Chelsea zeigen auch andere Top-Klubs wie der FC Bayern München, Newcastle United und der FC Barcelona Interesse an Vlahovic. Bisher liegt jedoch noch kein konkretes Angebot vor. Die kommenden Wochen werden zeigen, wohin die Reise für den serbischen Nationalspieler geht – ein Wechsel in die Premier League zu Chelsea gilt derzeit als eine der wahrscheinlichsten Optionen.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr als 150 Millionen

Chelsea gibt für Vinicius ein Premier League-Rekordangebot ab
In England heiss begehrt

Wunschspieler: Liverpool packt 75-Millionen-Star auf die Liste
Viele Duelle

Übersicht: Diese Londoner Vereine spielen in der Premier League
Mehr entdecken
Dusan Vlahovic vor Wechsel

Chelsea im Rennen um Juventus-Stürmer

7.06.2026 - 19:13
Keine Chance unter Alonso?

Fulham will Chelsea-Stürmer von Wechsel überzeugen

7.06.2026 - 14:26
Transfer wird ausgelotet

Chelsea nimmt Maignan erneut ins Visier

7.06.2026 - 09:53
Forbes-Rangliste

Real Madrid ist zum 5. Mal in Folge der wertvollste Fussballklub der Welt

29.05.2026 - 13:34
Bestandteil des Projekts

Chelsea wird mit Barça nicht über João Pedro verhandeln

27.05.2026 - 10:20
West Ham droht Kapitäns-Abgang

Fünf Premier-League-Klubs jagen Bowen

24.05.2026 - 21:00
Ablöse ein Problem?

BVB arbeitet offenbar an teurem Moreira-Deal

24.05.2026 - 11:25
Versuch von Real Madrid?

Enzo Fernández steht bei Chelsea vor dem Abgang

23.05.2026 - 16:23
Kommt aus Frankreich

Chelsea macht für Xabi Alonso ersten Neuzugang klar

23.05.2026 - 11:43
Mit 36 Jahren ist Schluss

Ein Ex-Chelsea-Captain tritt mit 36 Jahren und nach 12 Titeln zurück

22.05.2026 - 10:49