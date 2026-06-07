Chelsea im Rennen um Juventus-Stürmer

Die Gerüchte um die Zukunft von Dusan Vlahovic verdichten sich: Laut Berichten der «Gazzetta dello Sport» hat der FC Chelsea die Gespräche mit dem Vater des serbischen Stürmers, Milos Vlahovic, intensiviert. Milos Vlahovic verhandelt im Namen seines Sohnes und hört sich aktuell verschiedene Angebote an.

Trotz eines letzten Versuchs von Juventus-Trainer Luciano Spalletti, den Vertrag des 26-Jährigen zu verlängern, scheint ein Verbleib in Turin immer unwahrscheinlicher. Die Vereinsführung von Juventus, darunter Sportdirektor Giorgio Chiellini, hat bereits bestätigt, dass Vlahovic den Verein verlassen wird. Die finanziellen Forderungen der Familie Vlahovic gelten als Hauptgrund für das Scheitern der Vertragsverhandlungen.

Laut «Corriere dello Sport» verlangt Milos Vlahovic für seinen Sohn einen Fünfjahresvertrag mit einem Jahresgehalt von 8 Millionen Euro, zusätzlich eine Unterschriftsprämie sowie eine Provision von 30 Millionen Euro für sich selbst. Juventus war nicht bereit, diese Konditionen zu erfüllen, sodass der Vertrag des Stürmers am 30. Juni 2026 ausläuft und er den Verein als ablösefreier Spieler verlassen wird.

Neben Chelsea zeigen auch andere Top-Klubs wie der FC Bayern München, Newcastle United und der FC Barcelona Interesse an Vlahovic. Bisher liegt jedoch noch kein konkretes Angebot vor. Die kommenden Wochen werden zeigen, wohin die Reise für den serbischen Nationalspieler geht – ein Wechsel in die Premier League zu Chelsea gilt derzeit als eine der wahrscheinlichsten Optionen.