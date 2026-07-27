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Tolu Arokodare

Ajax schnappt sich nigerianischen Stürmer für bis zu 22 Millionen

Autor: | Publiziert: 27 Juli, 2026 14:40
Ajax schnappt sich nigerianischen Stürmer für bis zu 22 Millionen

Ajax Amsterdam tütet den Transfer des nigerianischen Angreifers Tolu Arokodare ein.

Der 25-jährige Nationalspieler wechselt von Premier League-Absteiger Wolverhampton zunächst auf Leihbasis in die Niederlande. Laut Fabrizio Romano ist der Deal durch. Es besteht eine Kaufoption in Höhe von 22 Millionen Euro. Arokodare steht bei den Wolves grundsätzlich noch bis 2029 unter Vertrag.

Der Klub von der Insel erhält Bonuszahlungen je nach Abschneiden von Ajax im Europacup. Die Niederländer zahlen in dieser Saison auch das vollständige Salär des Angreifers.

Arokodare hat in der vergangenen Premier League-Saison in 33 Partien drei Treffer erzielt.

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