Premier League-Klub ist bei FCB-Stürmer Philip Otele in der Pole Position

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 22 Januar, 2026 09:50
Angesichts der unmittelbar bevorstehenden Ankunft von Julien Duranville könnte sich der FC Basel von einem anderen Stürmer trennen: Philip Otele steht vor dem Absprung auf die Insel.

Wie die «BBC» berichtet, hat sich Wolverhampton beim 26-jährigen  Nigerianer in die Pole Position manövriert. Die Wolves streben eine Leihe mit Kaufoption an. Angeblich verlangt der FCB für den Angreifer 8 Mio. Euro Ablöse.

Wolverhampton befindet sich in der Premier League in einer sehr ungemütlichen Situation: Der Verein belegt den letzten Tabellenrang und hat bereits 14 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Es beginnen bereits die Planungen für eine Championship-Saison.

Neben den Wolves scheinen auch Lazio aus der Serie A und der schottische Verein Celtic Glasgow weiterhin an Otele interessiert. Sie bereiten ebenfalls konkrete Schritte für einen Transfer des Stürmers vor.

