Kurioser Grund: Warum Alexander Hack beim FCZ erst fehlte und dann verlängerte

Abwehrspieler Alexander Hack hat beim FC Zürich einige turbulente Tage hinter sich. Inzwischen ist Licht ins Dunkel rund um seine Vertragsverlängerung gekommen.

Der 32-jährige Innenverteidiger fehlte am vergangenen Wochenende bei der 0:3-Niederlage gegen Lausanne-Sport im Kader, da er für Vertragsverhandlungen freigestellt worden war. Zu diesem Zeitpunkt wurde gemeinhin bereits ein Abgang des Routiniers erwartet. Am Donnerstag folgte dann jedoch die überraschende Wende: Die Vertragsverlängerung bis 2028. Der „Blick“ berichtet nun über die Hintergründe.

Tatsächlich hätte sich mit einem weiteren Einsatz von Hack letztes Wochenende eine automatische Verlängerung des bestehenden Kontrakts aktiviert. Dies sollte offenbar verhindert werden. Stattdessen haben sich Klub und Verteidiger auf einen neuen Kontrakt mit neuen Konditionen geeinigt. Diese treten ab sofort in Kraft.

Hack hat sich damit für zwei weitere Jahre an den Super-League-Klub gebunden, für den er seit Jahresbeginn aufläuft und wo er sich auf Anhieb als wichtige Stammkraft in der Defensive etabliert hat.