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Meinungsfreiheit, aber...

Nach Fan-Protesten gegen Marcel Koller: FCZ-Boss Canepa platzt der Kragen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 21 April, 2026 09:56
Nach Fan-Protesten gegen Marcel Koller: FCZ-Boss Canepa platzt der Kragen

FCZ-Präsident Ancillo Canepa nervt sich darüber, dass die Verpflichtung von Marcel Koller als neuer Trainer ab Sommer aufgrund dessen Vergangenheit bei den Grasshoppers beim eigenen Anhang erneut viele negative Reaktionen ausgelöst hat.

In einem Editorial wendet sich der FCZ-Boss direkt an die eigenen Fans und kritisiert das Verhalten jener, die die Koller-Verpflichtung grundsätzlich ablehnen. Canepa schreibt in seinem Statement: «In der Schweiz herrscht Meinungsfreiheit, das respektiere ich. Dennoch nerven mich die ständigen negativen Reaktionen, wenn jemand allein aufgrund seiner vergangenen Clubzugehörigkeit beim FCZ nicht willkommen sein soll.»

Der Club berücksichtige bei der Verpflichtung von Trainern und Spielern vor allem zwei Kriterien: Fachliche Kompetenz und persönliche Integrität. Die Clubvergangenheit gehört nicht dazu, wie das Engagement von Koller und in der Vergangenheit auch jenes von Steven Zuber zeigten. Beide waren in der Vergangenheit eng mit dem Stadtrivalen GC verbunden.

Canepa meint zu den Protesten nach der Koller-Verpflichtung: «Ihm seine Vergangenheit bei GC vorzuhalten – als Spieler vor rund 30 Jahren und als Trainer vor über 20 Jahren – ist schlicht absurd.»

Vielmehr solle man stolz sein, dass sich eine Persönlichkeit wie Marcel Koller entschieden hat, den FC Zürich in seiner künftigen Entwicklung zu begleiten und zu unterstützen.

Canepa ist es wichtig zu betonen, dass niemand über dem Klub stehe.

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