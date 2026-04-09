Zürcher Klubs besiegen den FC Basel in gleich zwei Cupfinals

Der FC Zürich auf Stufe U19 und die Grasshoppers auf Stufe U17 triumphieren bei den Cupfinals der Schweizer Junioren. Beide Male geht der FC Basel als Verlierer vom Platz.

Die U19 des FCZ von Cheftrainer Sven Lüscher stellt die Weichen in der Tissot Arena in Biel bereits in der Startphase: Bereits nach 4 Minuten bringt Melvin Hodza die Zürcher in Führung. In der zweiten Halbzeit dasselbe Prozedere: Wiederum sorgt Norbu Lhakpa (48.) für einen frühen Treffer des FCZ. Diesen Vorsprung verteidigen die Zürcher relativ problemlos: Der FCB findet keinen Weg zum Erfolg.

Der Cupfinal bei der U17 ist umkämpfter: Auch hier triumphiert mit den Grasshoppers aber das Zürcher Team gegen den FC Basel, der auch dort im Endspiel steht. GC setzt sich mit 2:1 durch. Nachdem die beiden Mannschaften mit einem 1:1-Remis in die Pause gehen, sorgt Andrin Kubli nach rund einer Stunde mit einem Schlenzer für die Entscheidung zu Gunsten der Hoppers.