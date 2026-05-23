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FCB-Leihgabe Julien Duranville beim BVB vor dem Aus

Autor: | Publiziert: 23 Mai, 2026 10:31
FCB-Leihgabe Julien Duranville beim BVB vor dem Aus

Julien Duranville konnte beim FC Basel in den zurückliegenden Monaten nicht überzeugen. Nun steht wohl auch sein Aus beim BVB unmittelbar bevor.

Julien Duranville hat beim FC Basel immer mal wieder kurz aufblicken lassen, dass er ein genialer Kicker ist. Insgesamt war es in den vergangenen Monaten allerdings viel, viel zu wenig. Der FCB hat die Rückkehr von Duranville zwar noch nicht offiziell bestätigt.

Es deutet momentan aber nichts daraufhin, dass der 20-Jährige auch in der kommenden Saison für Rotblau auflaufen wird. Für Duranville steht also erst mal eine Rückkehr zu seinem Stammverein Borussia Dortmund an, an den er vertraglich noch bis 2028 gebunden ist. Dort ist er aber offenbar auch nicht eingeplant.

Julien Duranville muss den BVB wohl verlassen

Der «Bild» zufolge arbeiten sowohl Klub- als auch Spielerseite an einer endgültigen Trennung. Vereine aus Frankreich sollen sich mit einem Transfer beschäftigen, die einst investierten 8,5 Millionen Euro wird der BVB aufgrund der ausgebliebenen Entwicklung aber wohl kaum erreichen.

Der FC Basel kann mit Duranville sogar noch Kasse machen. Der FCB sicherte sich vor einigen Monaten zwar keine Kaufoption, ist aber an einem allfälligen künftigen Transfer des Angreifers beteiligt. Wie hoch der prozentuale Anteil liegt, ist bisher allerdings nicht bekannt.

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