FC Basel findet mit BVB spezielle Einigung für Duranville-Transfer

Der FC Basel wird den Rest dieser Saison auf das belgische Sturmtalent Julian Duranville zurückgreifen können.

Die Bebbi haben sich nach intensiven Verhandlungen mit dem BVB über die Parameter einer Leihe geeinigt: Demnach enthält diese keine Kaufoption, worauf der FCB zunächst eigentlich beharrt hatte. Stattdessen wird der FCB an einem allfälligen künftigen Transfer des Angreifers partizipieren. Duranville hat in Dortmund in dieser Spielzeit noch keine Einsatzzeit bei den Profis erhalten. In Basel will er nun endlich regelmässige Spielpraxis sammeln.

Ein Ziel des Flügelstürmers ist die WM-Teilnahme mit Belgien im Sommer. Mit einer starken Rückrunde mit dem FCB könnte er noch auf diesen Zug aufspringen. Vertraglich ist Duranville bis 2028 an den BVB gebunden.