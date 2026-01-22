SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Leihe kommt zustande

FC Basel findet mit BVB spezielle Einigung für Duranville-Transfer

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 22 Januar, 2026 09:14
FC Basel findet mit BVB spezielle Einigung für Duranville-Transfer

Der FC Basel wird den Rest dieser Saison auf das belgische Sturmtalent Julian Duranville zurückgreifen können.

Die Bebbi haben sich nach intensiven Verhandlungen mit dem BVB über die Parameter einer Leihe geeinigt: Demnach enthält diese keine Kaufoption, worauf der FCB zunächst eigentlich beharrt hatte. Stattdessen wird der FCB an einem allfälligen künftigen Transfer des Angreifers partizipieren. Duranville hat in Dortmund in dieser Spielzeit noch keine Einsatzzeit bei den Profis erhalten. In Basel will er nun endlich regelmässige Spielpraxis sammeln.

Ein Ziel des Flügelstürmers ist die WM-Teilnahme mit Belgien im Sommer. Mit einer starken Rückrunde mit dem FCB könnte er noch auf diesen Zug aufspringen. Vertraglich ist Duranville bis 2028 an den BVB gebunden.

Mehr Dazu
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Leihe im Gespräch

Der FC Basel könnte van Breemen an Super League-Konkurrenten abgeben
Mehr entdecken
1:3-Pleite

FCB verliert in Salzburg wegen desaströser 1. Halbzeit

22.01.2026 - 22:54
Leihe ohne Kaufoption

Der FC Basel meldet bei Julien Duranville Vollzug

22.01.2026 - 19:00
Wolves wollen ihn

Premier League-Klub ist bei FCB-Stürmer Philip Otele in der Pole Position

22.01.2026 - 09:50
Leihe kommt zustande

FC Basel findet mit BVB spezielle Einigung für Duranville-Transfer

22.01.2026 - 09:14
"Sehe das entspannt"

Yann Sommer spricht erstmals über seine Zukunftsplanung bei Inter

20.01.2026 - 17:53
Letzter Tabellenplatz

Ex-FCB-Coach Heiko Vogel befindet sich mit Fürth in grosser Krise

20.01.2026 - 16:20
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League

20.01.2026 - 15:10
Karol Letica

Der FC Basel blickt für die Hitz-Nachfolge auf den Lausanne-Goalie

20.01.2026 - 11:13
Adrian Leon Barisic

Der FC Basel verkündet den Abgang eines Verteidigers

20.01.2026 - 10:14
Wechsel steht an

Der FC Basel ist an algerischem Sturmtalent Chiakha dran

19.01.2026 - 20:56