FCB-Profi Dominik Schmid verweist bei Zukunftsfrage auf seinen Vertrag

Beim FC Basel steht im Sommer ein grösserer Kaderumbruch bevor, wie Klubboss David Degen nach der Heimpleite gegen St. Gallen noch einmal bekräftigte. Auch Linksverteidiger Dominik Schmid könnte davon betroffen sein. Dieser nimmt die Situation aber sprichwörtlich «easy».

Auf seine eigene Zukunft angesprochen, sagt der 28-jährige Abwehrspieler gegenüber «Blick» lapidar: «Ich gehe in die Ferien. Wenn du wissen willst, wie lange mein Vertrag noch läuft, kannst du im Internet nachschauen. Er läuft noch ein Jahr. Von daher: alles easy.» Schmid kehrte im Sommer 2023 von GC zum FCB zurück und ist seither eine verlässliche Stammkraft. Immer wieder führt er das Team auch als Kapitän an.

Angesichts der grossen Veränderungen, die in Basel angekündigt wurden, scheint aber auch seine Position nicht vollends gefestigt. Aus der Ruhe bringt dies den routinierten Linksfuss indes nicht.

Am Sonntag gastiert der FCB in Lugano. Seit der Niederlage gegen St. Gallen ist klar, dass die Bebbi nächstes Jahr international nicht vertreten sein werden.