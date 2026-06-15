Exklusiv: FC Basel schnappt sich Youngster mit berühmtem Namen

Der FC Basel holt sich Verstärkung für seinen Nachwuchs. Dabei kommt es zur Verpflichtung eines Youngsters, der über einen in der Schweiz bekannten Namen verfügt.

Der FC Basel treibt dieser Tage nicht nur bei den Profis, sondern auch in den Nachwuchsabteilungen seine Planungen voran. Im Rahmen dessen ist es dem FCB gelungen, ein grosses Talent für sich zu gewinnen.

Nach Informationen von 4-4-2.ch wird sich Darren Okoh dem rotblauen Nachwuchs anschliessen. Der 15-Jährige wird den FC Lausanne-Sport verlassen und befand sich im Zuge dessen auf der Suche nach einer neuen Herausforderung.

Dabei hat sich der FCB gegen zahlreiche Klubs, die sich ebenfalls für den Youngster interessiert haben, durchgesetzt. Beim Namen Okoh klingelt es mit Sicherheit bei vielen, die sich mit dem Schweizer Fussball beschäftigen.

Darren Okoh ist nämlich der jüngere Bruder der Schweizer Nati-Hoffnung Bryan Okoh, die sich vor Kurzem den zweiten Kreuzbandriss zugezogen hat.

FC Basel holt Darren Okoh an Bord – das bringt er mit

«Nach sieben unvergesslichen Jahren ist es an der Zeit, mich zu verabschieden», schreibt Darren Okoh in den sozialen Medien. «Ich hatte die Chance, dieses Abenteuer mit aussergewöhnlichen Teamkollegen, Trainern und Mitarbeitern zu teilen. Gemeinsam haben wir unglaubliche Momente erlebt, die in meiner Erinnerung verankert bleiben werden.»

Okoh kommt vorwiegend in der Innenverteidigung zum Einsatz und ist aktueller U16-Nationalspieler der Schweiz. Der Teenager gilt als schneller Spieler, der mit Lausanne-Sport die U16-Meisterschaft gewonnen hat.

Darren Okoh schlägt damit denselben Weg wie Bruder Bryan ein, der seinen Jugendklub Lausanne-Sport ebenfalls in jungen Jahren verlassen hatte.