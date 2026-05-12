Die Schweizer Nati-Hoffnung Bryan Okoh erleidet bereits den zweiten Kreuzbandriss

Grosses Pech für die Schweizer Zukunftshoffnung Bryan Okoh: Der Verteidiger hat sich in Auxerre mit erst 22 Jahren bereits seinen zweiten Kreuzbandriss zugezogen.

Geschehen ist es beim 2:1-Sieg seines Vereins gegen Nizza am vergangenen Sonntag. Okoh hat sich die gleiche Blessur bereits im November 2021 zugezogen und fehlte im Anschluss mehr als ein Jahr. Nun wird der Linksfuss erneut längere Zeit pausieren müssen.

Erst zu Beginn dieses Jahres verliess er seinen Stammklub Lausanne-Sport zum zweiten Mal und schloss sich Ligue 1-Verein AJ Auxerre an. Dort hat er sich in der Innenverteidigung sofort durchgesetzt. Okoh hätte sogar Chancen auf eine WM-Teilnahme gehabt.