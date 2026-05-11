Ein Super League-Klub könnte Andi Zeqiri in die Schweiz zurückholen

Der Schweizer Nati-Stürmer könnte ab Sommer wieder in der Super League auflaufen.

Der 26-jährige Mittelstürmer schloss sich im vergangenen Sommer dem polnischen Erstligisten Widzew Lodz an. Dort kann er die Erwartungen aber nicht ganz erfüllen. Zuletzt musste sich Zeqiri meist mit kurzen Jokereinsätzen begnügen.

Trotz eines langfristigen Vertrags bis 2029 könnte der Angreifer den Verein nach nur einer Saison wieder verlassen. Gemäss «Tribune de Genève» zeigt Servette Interesse am Stürmer. Zeqiri wurde einst bei Lausanne-Sport ausgebildet und lief auch schon für den FC Basel auf. Möglicherweise wechselt er nun zu einem dritten Schweizer Klub.