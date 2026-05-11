Das Thuner Stadion erhält einen neuen Namen

Die Heimstätte des FC Thun erhält einen neuen Namen. Die Berner Oberländer spielen künftig im Visana Stadion.

Der Name Stockhorn Arena wird vorläufig ad acta gelegt. Das Versicherungsunternehmen verstärkt sein Engagement und sichert dem frischgebackenen Schweizer Meister bis 2036 einen jährlichen Förderbeitrag für die Jugend- und Frauenförderung in Höhe von 300’000 Franken. Der Verein kann das Stadion ausserdem weiterhin mietzinsfrei nutzen.

Die Stadionpartnerschaft läuft bereits seit zwei Jahren. Nun wird der Name geändert. Ob dieser langfristig bestehen bleibt, ist aber fraglich. Im Nationalrat wird aktuell diskutiert, dass Krankenkassen, die Grundversicherungen anbieten, künftig keine Sportklubs mehr sponsern dürfen.