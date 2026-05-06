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Anfragen waren da

Bundesliga-Klubs jagten Meistertrainer Mauro Lustrinelli bereits im Winter

Autor: | Publiziert: 6 Mai, 2026 11:47
Bundesliga-Klubs jagten Meistertrainer Mauro Lustrinelli bereits im Winter

Der rasante Aufstieg des FC Thun vom Challenge League-Klub zum Schweizer Meister ist eng mit der Personalie Mauro Lustrinelli verknüpft.

Dies ist längst auch über die Landesgrenzen hinaus aufgefallen. Vereine aus dem Ausland, insbesondere aus der Bundesliga, haben sich laut „Blick“ bereits im vergangenen Dezember und erneut im Februar bei Lustrinelli gemeldet und dem Coach Angebote für einen sofortigen Wechsel vorgelegt.

Dies hat der 50-Jährige allerdings abgelehnt: Er sah seine Thun-Mission zu jenen Zeitpunkten nicht erfüllt. Stattdessen machte er weiter und feierte mit seinem Team am vergangenen Wochenende den Meistertitel – als Aufsteiger. Lustrinelli bewies Weitsicht: Die Meisterprämie liess er sich bereits in seinen bis 2028 gültigen Kontrakt einbauen, als Thun noch in der Challenge League spielte.

Ob er nun im Sommer im Berner Oberland bleibt oder den Schritt ins Ausland wagt, ist offen. Angebote dürfte er erneut erhalten. Lustrinelli hat mit seinem eindrücklichen Leistungsausweis die Qual der Wahl.

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