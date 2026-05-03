SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Sensation perfekt

Thun feiert den Meistertitel die ganze Nacht

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 3 Mai, 2026 23:45
Thun feiert den Meistertitel die ganze Nacht

Der FC Thun sichert sich am Sonntag auf dem Sofa den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Dieser wird im Berner Oberland gebührend gefeiert.

Es brauchte etwas Geduld: Im insgesamt vierten Anlauf sind die Thuner nach der Niederlage des FC St. Gallen in Sion erfolgreich. Beim Public Viewing in der eigenen Stockhorn Arena fallen am Sonntagnachmittag alle Dämme.

Die Party verlagert sich im Laufe des Abends auf den Rathausplatz, wo sich die Thuner Helden von den Fans erneut feiern lassen. Die Stimmung ist natürlich ausgelassen. Auch auf den Strassen, in den Gassen und in den Bars wird an diesem lauen Maiabend ausgiebig angestossen. Zudem wird Feuerwerk gezündet.

Der FC Thun hat dank seines sensationellen Meistertitels nach dem Aufstieg in der kommenden Saison sogar Chancen auf die Teilnahme an der Champions League.

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
Aktuell verliehen

Exklusiv: FC Thun interessiert sich für diesen Bundesliga-Stürmer
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League
Konkretes Angebot

Exklusiv: Thun-Juwel Ethan Meichtry wäre im Winter fast in die Serie A gewechselt
Lena Schneuwly

Der FC Thun hat eine neue Sportchefin
Mehr entdecken
Sensation perfekt

Thun feiert den Meistertitel die ganze Nacht

3.05.2026 - 23:45
Mehrmonatiger Ausfall

Thun-Profi Genis Montolio erleidet im Meisterrennen herben Rückschlag

1.05.2026 - 15:45
Schon wieder zurück?

Xherdan Shaqiri hat gegen Thun überraschenderweise Einsatzchancen

30.04.2026 - 15:57
Alles aufgegleist

Nächster Matchball in Basel: FC Thun informiert über Public Viewing und Meister-Nacht

29.04.2026 - 15:41
Ab ins Ausland

Bundesliga-Klub beobachtet Thuns Meichtry seit Monaten und will zuschnappen

28.04.2026 - 10:08
Später Nackenschlag für YB

St. Gallen verhindert Thuner Titelparty

26.04.2026 - 18:53
Wenn es am Samstag geschieht

Der FC Thun hat die Meisterfeier bereits durchgeplant

22.04.2026 - 11:29
Basler Garderobenbereich zerstört

Brand im Stadion: FC Thun gegen FC Basel abgesagt

11.04.2026 - 10:26
Ausfälle drohen

Der FC Thun hat vor Spiel gegen den FC Basel 3 dicke Fragezeichen

10.04.2026 - 20:12
Für die Meisterfeier

Der FC Thun braucht jetzt erst einmal Geduld

7.04.2026 - 14:04