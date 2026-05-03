Thun feiert den Meistertitel die ganze Nacht

Der FC Thun sichert sich am Sonntag auf dem Sofa den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Dieser wird im Berner Oberland gebührend gefeiert.

Es brauchte etwas Geduld: Im insgesamt vierten Anlauf sind die Thuner nach der Niederlage des FC St. Gallen in Sion erfolgreich. Beim Public Viewing in der eigenen Stockhorn Arena fallen am Sonntagnachmittag alle Dämme.

Die Party verlagert sich im Laufe des Abends auf den Rathausplatz, wo sich die Thuner Helden von den Fans erneut feiern lassen. Die Stimmung ist natürlich ausgelassen. Auch auf den Strassen, in den Gassen und in den Bars wird an diesem lauen Maiabend ausgiebig angestossen. Zudem wird Feuerwerk gezündet.

Der FC Thun hat dank seines sensationellen Meistertitels nach dem Aufstieg in der kommenden Saison sogar Chancen auf die Teilnahme an der Champions League.