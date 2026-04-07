Der FC Thun braucht jetzt erst einmal Geduld

Die Fans des FC Thun träumten davon, beim Heimspiel gegen den FC Basel am kommenden Samstag bereits den Meistertitel feiern zu können. Aufgrund der jüngsten Resultate kommt es dazu sicherlich nicht.

Nach der Niederlage der Berner Oberländer in Lugano am vergangenen Wochenende und dem Sieg des FC St. Gallen gegen den FC Zürich ist klar, dass Thun nicht schon am nächsten Spieltag Meister werden kann. Es wird nun mindestens bis zum 25. April dauern, ehe der Aufsteiger gekrönt werden kann.

Sechs Spiele stehen in der Meisterschaft noch aus. Thun hat zwar zuletzt zwei Auswärtsspiele in Folge verloren und trifft nun noch ausschliesslich auf Teams aus der oberen Tabellenhälfte, dass der Titel aber noch verspielt wird, ist dennoch unwahrscheinlich. Der Vorsprung auf den ärgsten Verfolger St. Gallen beträgt weiterhin beruhigende zwölf Punkte. Selbst wenn die Espen durchmarschieren und alle Spiele gewinnen, was alles andere als selbstverständlich ist, braucht es seitens Thun nicht mehr viel, um den Sensationstitel einzufahren.

Frühestens wird es aber am 25. April und dem Heimspiel gegen Lugano soweit sein.