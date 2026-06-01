Cedric Itten könnte noch vor der WM bei einem Bundesliga-Klub anheuern

Nach dem Abstieg in die 3. Liga mit Fortuna Düsseldorf sucht der Schweizer Nati-Stürmer Cedric Itten einen neuen Klub. Es laufen intensive Gespräche mit einem Bundesliga-Klub.

Der 29-jährige Torjäger könnte laut «Blick» noch vor WM-Start bei Werder Bremen anheuern. Demnach laufen intensive Verhandlungen zwischen Itten und den Norddeutschen.

Der Vertrag des Stürmers hat in der 3. Liga keine Gültigkeit, weshalb er ablösefrei wechseln kann. Dies macht ihn für verschiedene Klubs interessant, zumal er in der abgelaufenen Saison mit 15 Toren in 30 Partien in der 2. Bundesliga zu überzeugen vermochte.

Zuletzt gab es auch schon Spekulationen um Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04. Möglicherweise macht aber eher Werder das Rennen. Eine Entscheidung soll in Kürze fallen.