Inter Mailand greift bei Alaba & Maguire aus zwei Gründen nicht zu

Inter Mailand wird sich diesen Sommer definitiv nicht mit den beiden Routiniers David Alaba (33) und Harry Maguire (33) verstärken.

Vor allem Alaba ist verfügbar, läuft sein Vertrag bei Real Madrid doch Ende Juni aus und wird nicht mehr verlängert. Laut «Gazzetta dello Sport» verzichten die Nerazzurri jedoch auf Bemühungen um den österreichischen Nationalspieler. Dieser wird, genauso wie Maguire, als zu alt und zu teuer betrachtet. Die Inter-Bosse fokussieren sich deshalb auf andere Personalien.

An Interessenten mangelt es für Alaba indes nicht: Er könnte seine Karriere einerseits in Europa fortsetzen oder auch ein Abenteuer in der MLS oder in Saudi-Arabien beginnen, wo sich gleich mehrere Vereine um ihn reissen.

Maguire könnte derweil bei Manchester United bleiben: Der Innenverteidiger spielte eine starke Rückrunde und scheint in den Planungen von Michael Carrick nach wie vor eine wichtige Rolle zu spielen. Sein Vertrag läuft noch ein Jahr.