Ajax Amsterdam bei Ceballos in der Pole Position

Die Zeichen stehen auf Abschied: Dani Ceballos wird Real Madrid im Sommer aller Voraussicht nach verlassen. Bereits Anfang Mai berichtete Transfer-Experte Matteo Moretto, dass Ajax Amsterdam aktuell der konkrete Favorit auf eine Verpflichtung des spanischen Mittelfeldspielers sei.

Zusätzliche Dynamik erhielt das Thema durch einen Bericht der «Marca». Demnach spielt Ceballos in den Planungen von Real keine Rolle mehr. Der Spanier wird Madrid deshalb im Sommer definitiv verlassen. Auch «AS» berichtet von starkem Interesse aus Amsterdam.

Vor allem Jordi Cruyff soll Ceballos als ideale Verstärkung ansehen. Seine Erfahrung aus der La Liga und der Premier League würde perfekt zu der jungen Ajax-Mannschaft passen. Obwohl der Vertrag des 28-Jährigen in Madrid noch bis 2027 läuft, soll Real für einen Wechsel gesprächsbereit sein. Die geforderte Ablöse liegt Berichten zufolge bei rund 15 Millionen Euro.