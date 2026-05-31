Tottenham macht Eintracht-Profi zur Priorität

Tottenham Hotspur beschäftigt sich offenbar intensiv mit Jean-Mattéo Bahoya von Eintracht Frankfurt. Nach englischen Berichten zählt der 20-Jährige zu den wichtigsten Offensivzielen der Spurs für das Sommer-Transferfenster.

Die Londoner sollen sogar bereit sein, bis zu 70 Millionen Euro für den Flügelspieler zu investieren. Bahoya hat sich seit seinem Wechsel nach Frankfurt im Januar 2024 stark entwickelt und gilt inzwischen als eines der spannendsten Offensivtalente Europas. Besonders sein Tempo, sein Eins-gegen-Eins und seine Dynamik sollen Tottenham überzeugt haben.

Bei der Eintracht denkt man allerdings nicht an einen günstigen Verkauf. Der französische U21-Nationalspieler besitzt noch einen langfristigen Vertrag bis 2029 und wird auch von weiteren europäischen Topklubs beobachtet.

Zwar liegt sein Marktwert laut Transfermarkt aktuell bei rund 25 Millionen Euro, intern wird sein tatsächlicher Wert jedoch deutlich höher eingeschätzt. Genau deshalb könnte Frankfurt bei einem möglichen Transfer auf eine Rekordablöse hoffen.