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Euphorie im Klub-Umfeld

Lukaku-Rückkehr zu Anderlecht könnte 2027 umgesetzt werden

Autor: | Publiziert: 31 Mai, 2026 09:58
Lukaku-Rückkehr zu Anderlecht könnte 2027 umgesetzt werden

Die Fans vom RSC Anderlecht träumen weiter von einer Rückkehr von Romelu Lukaku. Im Sommer wird es dazu allerdings wohl nicht kommen. Nach Angaben aus Belgien haben sowohl der Stürmer als auch sein Berater dem Klub signalisiert, dass eine Rückkehr in diesem Transferfenster kein Thema ist.

Dabei hatte Anderlecht die Hoffnung, seinen ehemaligen Jugendspieler schon bald wieder im Trikot der Violetten zu sehen. Im Podcast „Ongefilterd“ äusserte sich nun auch Ex-Profi Stijn Stijnen kritisch zu den Spekulationen. Aus seiner Sicht wäre ein Lukaku-Transfer aktuell mit Risiken verbunden.

Stijnen verwies darauf, dass der Angreifer bei SSC Neapel eine körperlich extrem fordernde Saison hinter sich habe. Zudem sei keineswegs garantiert, dass Lukaku in der intensiven Belgian Pro League sofort wieder dominieren würde. Noch deutlicher wurde Stijnen bei den Motiven hinter einem möglichen Deal. Seiner Meinung nach wäre eine Verpflichtung vor allem ein Prestigeprojekt von Marc Coucke.

Ganz vom Tisch ist das Thema allerdings nicht. Lukaku hat in der Vergangenheit mehrfach betont, dass er eines Tages nach Anderlecht zurückkehren möchte. Sollte es tatsächlich dazu kommen, dann wohl frühestens 2027. Dann wäre der belgische Rekordtorjäger allerdings bereits 34 Jahre alt.

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