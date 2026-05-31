Fenerbahce arbeitet an Mamardashvili-Deal

Fenerbahce Istanbul will im Sommer offenbar einen grossen Namen für das Tor holen. Laut türkischen Berichten steht Giorgi Mamardashvili ganz oben auf der Wunschliste der Istanbuler. Demnach soll das Team um Präsidentschaftskandidat Hakan Safi bereits erste Schritte eingeleitet und Kontakt zu Liverpool aufgenommen haben.

Die Idee: eine Leihe mit anschliessender Kaufoption. Bei Liverpool gilt Alisson Becker weiterhin als klare Nummer eins. Deshalb könnte Mamardashvili erneut verliehen werden, um regelmässig Spielpraxis auf höchstem Niveau zu sammeln. Genau darauf setzt offenbar Fenerbahce.

Die Aussicht auf einen Stammplatz sowie die geografische Nähe zur Heimat Georgien sollen Faktoren sein, die den 25-Jährigen überzeugen könnten. Noch sind die Gespräche allerdings nicht abgeschlossen. Vieles hängt offenbar davon ab, welche Pläne Liverpool für den georgischen Nationalkeeper verfolgt.

Mamardashvili war erst 2024 für rund 30 Millionen Euro von Valencia an die Anfield Road gewechselt und besitzt dort einen Vertrag bis 2031. Neben Fenerbahce werden zuletzt auch Juventus Turin und AC Florenz mit dem Torhüter in Verbindung gebracht.