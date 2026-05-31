Was fehlt dem FC Arsenal um Europas Nummer eins zu werden?

Nur ein verschossener Elfmeter trennte die Gunners vom ersten Triumph in der UEFA Champions League seit ihrer Gründung. Am Ende jubelte jedoch Paris Saint-Germain, während Arsenal trotz Meisterschaft in England mit einem bitteren Beigeschmack in die Sommerpause geht.

Dabei kann sich Trainer Mikel Arteta wenig vorwerfen lassen. Sein Matchplan ging über weite Strecken auf. Arsenal verteidigte diszipliniert, liess PSG nur wenige klare Räume und brachte den Titelverteidiger tatsächlich an den Rand einer Niederlage. Dass die Partie erst im Elfmeterschiessen entschieden wurde, war auch ein Verdienst des Spaniers.

Arsenal überliess PSG nahezu komplett den Ball. Teilweise lagen die Franzosen bei fast 80 Prozent Ballbesitz. Das erinnerte eher an ein Duell zwischen einem Topteam und einem Aussenseiter als an ein Champions-League-Finale zweier europäischer Schwergewichte. Genau dort könnte der nächste Entwicklungsschritt liegen. Artetas Arsenal ist unglaublich schwer zu schlagen, defensiv hervorragend organisiert und bei Standards brandgefährlich. Doch das reicht nicht um Europas Nummer eins zu werden.

Der Kader für Offensivfussball ist vorhanden. Mit Spielern wie Bukayo Saka, Kai Havertz, Martin Ødegaard und Co. verfügt Arsenal über genügend Qualität, um Spiele häufiger selbst zu kontrollieren statt sie nur zu verwalten. Interessant war auch, wie stark Arsenal nach den Wechseln wurde. Arteta brachte frische Offensivkräfte, das Spiel kippte zeitweise wieder in Richtung der Londoner. PSG hatte plötzlich deutlich grössere Probleme als noch in der ersten Stunde.

Genau darin dürfte eine der wichtigsten Erkenntnisse liegen. Arsenal besitzt mittlerweile die Kadertiefe eines absoluten Topklubs. Die Mannschaft ist nicht mehr von einzelnen Spielern abhängig und kann von der Bank nachlegen. Die Niederlage war sicherlich vermeidbar.

Sie zeigt aber auch, wie weit Arsenal inzwischen gekommen ist. Vor zwei Jahren wäre eine solche Leistung kaum denkbar gewesen. Jetzt geht es in der kommenden Saison nicht mehr darum, zur europäischen Spitze aufzuschliessen – sondern darum, den letzten Schritt auf der internationalen Bühne zu machen.