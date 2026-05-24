SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
120 Millionen

Liverpool plant Mega-Angebot für RB-Star

Autor: | Publiziert: 24 Mai, 2026 15:18
Liverpool plant Mega-Angebot für RB-Star

Liverpool macht offenbar ernst bei Yan Diomande von RB Leipzig. Laut «Fichajes» bereiten die Reds ein Angebot in Höhe von rund 120 Millionen Euro vor, um den 19-Jährigen noch vor Paris Saint-Germain zu verpflichten.

Intern wird Diomande offenbar als möglicher langfristiger Nachfolger von Mohamed Salah gesehen. Auch «The Athletic» berichtet, dass Liverpool den Leipziger als absolutes Wunschziel für die Flügelposition identifiziert hat. Die Ausgangslage scheint für Liverpool gar nicht schlecht zu sein. Diomande selbst machte in der Vergangenheit kein Geheimnis daraus, Fan der Reds zu sein. Genau darauf hoffen die Verantwortlichen an der Anfield Road nun offenbar.

Einfach wird der Deal trotzdem nicht. Leipzig hat den Offensivspieler langfristig bis mindestens 2029 gebunden und soll erst bei Angeboten jenseits der 100-Millionen-Marke überhaupt gesprächsbereit sein. Sportlich hätte Diomande seine Argumente definitiv geliefert: In 36 Pflichtspielen kommt der Ivorer in dieser Saison auf starke 13 Tore und zehn Vorlagen.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Mehr entdecken
Nach neun Jahren

Robertson verlässt Liverpool im Sommer

24.05.2026 - 15:48
120 Millionen

Liverpool plant Mega-Angebot für RB-Star

24.05.2026 - 15:18
Kontakt aufgenommen

Liverpool wünscht sich Rückkehr von Jürgen Klopp

23.05.2026 - 17:12
Gegen Liverpool

Der BVB zieht im Tauziehen um Samuel Martínez wohl den Kürzeren

22.05.2026 - 17:17
AS Rom und Milan dran

Salah plötzlich wieder ein Thema in Italien

21.05.2026 - 21:00
Juventus als Favorit

Alisson weiter offen für Rückkehr nach Italien

21.05.2026 - 09:42
Galatasaray wagt Mega-Versuch

Camavinga plötzlich ein heisses Thema in Istanbul

21.05.2026 - 08:43
Liverpool greift an

Bremer könnte Juventus im Sommer verlassen

20.05.2026 - 12:28
Liverpool-Aus?

Zweifel an Zukunft von Mac Allister werden grösser

19.05.2026 - 16:43
Alonso greift direkt an

Chelsea jagt Liverpool-Wunschkeeper und ist in Pole-Position

19.05.2026 - 10:42