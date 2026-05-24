Liverpool plant Mega-Angebot für RB-Star

Liverpool macht offenbar ernst bei Yan Diomande von RB Leipzig. Laut «Fichajes» bereiten die Reds ein Angebot in Höhe von rund 120 Millionen Euro vor, um den 19-Jährigen noch vor Paris Saint-Germain zu verpflichten.

Intern wird Diomande offenbar als möglicher langfristiger Nachfolger von Mohamed Salah gesehen. Auch «The Athletic» berichtet, dass Liverpool den Leipziger als absolutes Wunschziel für die Flügelposition identifiziert hat. Die Ausgangslage scheint für Liverpool gar nicht schlecht zu sein. Diomande selbst machte in der Vergangenheit kein Geheimnis daraus, Fan der Reds zu sein. Genau darauf hoffen die Verantwortlichen an der Anfield Road nun offenbar.

Einfach wird der Deal trotzdem nicht. Leipzig hat den Offensivspieler langfristig bis mindestens 2029 gebunden und soll erst bei Angeboten jenseits der 100-Millionen-Marke überhaupt gesprächsbereit sein. Sportlich hätte Diomande seine Argumente definitiv geliefert: In 36 Pflichtspielen kommt der Ivorer in dieser Saison auf starke 13 Tore und zehn Vorlagen.