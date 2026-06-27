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256 Tore in einer Saison: Liverpool verpflichtet Sturm-Wunderkind

Autor: | Publiziert: 27 Juni, 2026 15:18
256 Tore in einer Saison: Liverpool verpflichtet Sturm-Wunderkind

Der FC Liverpool hat offenbar einen vielversprechenden Jugendspieler unter Vertrag genommen – der Stürmer kommt aber erst 2027 zu den Reds.

Der FC Liverpool hat die Verpflichtung von Michael Mulholland offenbar unter Dach und Fach gebracht. Darüber berichtet das vereinsnahe Portal «This Is Anfield». Da der Stürmer erst 15 Jahre alt ist, wird davon ausgegangen, dass er Nordirland erst verlassen darf, wenn er im Januar nächsten Jahres 16 wird.

Mulholland steht aktuell im Nachwuchs des Crusaders FC, einem nordirischen Erstligisten, unter Vertrag. Dort darf sich der Teenager bis zu seinem Wechsel nach Liverpool in der ersten Mannschaft beweisen.

Mulholland, der in der gerade zu Ende gegangenen Saison Stammspieler bei den U18 der Crusaders war, ist ein torgefährlicher Stürmer, der einmal 256 Tore in einer einzigen Saison auf Jugendebene erzielte.

Kürzlich wurde Mulholland sowohl für die U16- als auch für die U17-Nationalmannschaft Nordirlands nominiert und verdiente sich nach einem erfolgreichen Probetraining bei der U16 von Liverpool einen Wechsel dorthin.

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