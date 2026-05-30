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Ersatz für Antonios Papadopoulos?

Neuer Innenverteidiger: Lugano hat Nationalspieler am Haken

Autor: | Publiziert: 30 Mai, 2026 16:19
Neuer Innenverteidiger: Lugano hat Nationalspieler am Haken

Der FC Lugano rüstet sich offenbar für den bevorstehenden Abgang von Antonios Papadopoulos. Ihm nachfolgen könnte ein Nationalspieler.

Antonios Papadopoulos wird immer mal wieder mit einem Vereinswechsel in Verbindung gebracht. Der FC Lugano will sich offenbar für seinen allfälligen Abgang wappnen.

Der italienischen Zeitung «Il Secolo» zufolge beschäftigt sich Lugano deshalb mit einem Transfer von Petko Hristov, der mit Spezia Calcio gerade aus der Serie B, der 2. Liga Italiens, abgestiegen ist. Der 27-Jährige will aus diesem Grund eine Veränderung vornehmen.

Hristov war in der zurückliegenden Saison gesetzt und absolvierte 28 Meisterschaftsspiele. Sein Vertrag ist noch bis 2028 gültig, so dass eine Ablöse fällig werden dürfte.

Der 1,91 Meter grosse Innenverteidiger ist ausserdem seit Jahren bulgarischer Nationalspieler. Hristov absolvierte für die Löwen bisher 22 Partien.

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