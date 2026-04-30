Ezgjan Alioski kämpft um seine Zukunft beim FC Lugano

Linksverteidiger Ezgjan Alioski kehrte im vergangenen Sommer mit grossen Erwartungen zum FC Lugano zurück. Diese hat er auch aus eigener Sicht nicht erfüllen können. Verletzungen machten ihm mehrmals zu schaffen. Dennoch will der 34-Jährige bei den Tessinern auch in Zukunft etwas beisteuern.

Der Vertrag des nordmazedonischen Nationalspielers läuft noch für eine weitere Saison. Danach verfügt Alioski sogar über eine Anschlussbeschäftigung im Nachwuchs. Zwischenzeitlich gab es nach einer enttäuschenden Saison nun aber Berichte, wonach zumindest der Spielervertrag aufgelöst werden könnte. Dazu wird es nicht kommen, wie Luganos Sportchef Sebastian Pelzer gegenüber «Blick» betont: «Es gibt keinerlei Überlegungen unsererseits, den Vertrag mit Ezgjan Alioski vorzeitig aufzulösen. Natürlich ist die Saison – auch aufgrund mehrerer Verletzungen des Spielers – nicht so verlaufen, wie sich das beide Seiten vorgestellt haben. Mit Ezgjan und seinem Agenten Dino Lamberti befinden wir uns in sehr regelmässigem Austausch. Wir streben stets danach, dass in unserer Mannschaft auf jeder Position ein gesunder Konkurrenzkampf herrscht, dem sich jeder Spieler stellen muss, der beim FC Lugano einen Vertrag unterschreibt; es gilt das Leistungsprinzip. Ezgjan Alioski verfügt für die Zeit nach seiner aktiven Karriere über einen Anschlussvertrag im Nachwuchsbereich des FC Lugano.»

In der laufenden Spielzeit kommt Alioski nur auf 16 Ligaeinsätze. Am vergangenen Wochenende schoss er mittels verwandeltem Penalty gegen Thun sein erstes Saisontor.

Der Linksfuss will im Tessin noch einiges auf die Beine stellen: «Bevor ich im Sommer 2017 Lugano verliess, habe ich Geschichte geschrieben. Jetzt bin ich zurück und will wieder Geschichte schreiben. Mein Ziel ist es, mit diesem Klub etwas zu gewinnen – die Super League oder den Cup. Ich sehe viele gute Dinge auf Lugano zukommen.»