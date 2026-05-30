Francisco Conceição schwört Juventus Turin die Treue

Francisco Conceição beschäftigt sich laut eigener Aussage nicht damit, Juventus Turin im Sommer zu verlassen.

Francisco Conceição lässt keine Anzeichen erkennen, dass er Juventus Turin verlassen will. «Es ist ein fantastischer Verein, der wieder gewinnen will – und ich möchte hier gewinnen. Es ist schon zu viele Jahre her, seit das passiert ist; wenn es wieder passiert, wird es unglaublich sein. Und ich möchte dabei sein», sagt der 23-Jährige bei «SportWeek».

Juve hat Conceição erst vor einem Jahr fest unter Vertrag genommen, im Gegenzug flossen nach einer einjährigen Leihe 32 Millionen Euro Ablöse an den FC Porto. Mit vier Toren und fünf Vorlagen in 42 Pflichtspielen (2694 Minuten) gehörte Conceição zu den Stammkräften.

Der portugiesische WM-Fahrer wird zu seiner Zukunft befragt, weil Juve aufgrund der Nichtteilnahme an der Champions League in der kommenden Saison dringend Transfererlöse generieren muss.

Conceição war im Zuge dessen als Verkaufskandidat genannt worden. Juve wolle ihn zwar halten, stehe einem Verkauf ab einem Angebot von etwa 60 Millionen aber offen gegenüber, hiess es.