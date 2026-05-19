Lugano schnappt sich wohl einen neuen Flügelspieler

Der FC Lugano steht offenbar unmittelbar vor der Verpflichtung von Beckham David Castro. Laut «Futbolred» ist der Wechsel des Flügelspielers aus Kolumbien in die Schweiz praktisch beschlossene Sache.

Demnach soll bereits eine mündliche Einigung zwischen allen Parteien bestehen. Die Ablöse würde sich auf rund eine Million Dollar belaufen. Castro sollte Berichten zufolge bereits in der Nacht zum 18. Mai in die Schweiz reisen, um die letzten Details seines Transfers abzuschliessen.

Für Lugano wäre der 22-Jährige ein spannender Neuzugang mit Entwicklungspotenzial. Der Offensivspieler von Millonarios wird seit Monaten von internationalen Vereinen beobachtet und machte besonders mit starken Leistungen in Kolumbien auf sich aufmerksam.

Zusätzlich könnte der Wechsel sportlich besonders reizvoll werden: Lugano qualifizierte sich für die Qualifikation zur UEFA Europa Conference League, womit Castro bereits in seiner ersten Saison in Europa international spielen könnte.