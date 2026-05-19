SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Deal kurz vor Abschluss

Lugano schnappt sich wohl einen neuen Flügelspieler

Autor: | Publiziert: 19 Mai, 2026 10:11
Lugano schnappt sich wohl einen neuen Flügelspieler

Der FC Lugano steht offenbar unmittelbar vor der Verpflichtung von Beckham David Castro. Laut «Futbolred» ist der Wechsel des Flügelspielers aus Kolumbien in die Schweiz praktisch beschlossene Sache.

Demnach soll bereits eine mündliche Einigung zwischen allen Parteien bestehen. Die Ablöse würde sich auf rund eine Million Dollar belaufen. Castro sollte Berichten zufolge bereits in der Nacht zum 18. Mai in die Schweiz reisen, um die letzten Details seines Transfers abzuschliessen.

Für Lugano wäre der 22-Jährige ein spannender Neuzugang mit Entwicklungspotenzial. Der Offensivspieler von Millonarios wird seit Monaten von internationalen Vereinen beobachtet und machte besonders mit starken Leistungen in Kolumbien auf sich aufmerksam.

Zusätzlich könnte der Wechsel sportlich besonders reizvoll werden: Lugano qualifizierte sich für die Qualifikation zur UEFA Europa Conference League, womit Castro bereits in seiner ersten Saison in Europa international spielen könnte.

Mehr Dazu
Auch Besuch aus Lugano

Exklusiv: Bellinzona lädt YB-Talent zum Probetraining ein
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League
Wird abgeworben

Das FC Basel verliert sein Talent Gjan Ajdin an einen Super League-Konkurrenten
Mattia Croci-Torti ruft an

Exklusiv: Lugano führt Verhandlungen wegen neuem Innenverteidiger
Für Mission Aufstieg

Exklusiv: Aarau will FCSG-Stürmer Shkelqim Vladi zurückholen
Mehr entdecken
Deal kurz vor Abschluss

Lugano schnappt sich wohl einen neuen Flügelspieler

19.05.2026 - 10:11
Um eine Partie

Sperre gegen Luganos Assistenztrainer wird reduziert

5.05.2026 - 17:05
Nach verletzungsgeplagter Saison

Ezgjan Alioski kämpft um seine Zukunft beim FC Lugano

30.04.2026 - 17:23
Zurzeit ausgeliehen

Lugano-Goalie Fotios Pseftis möchte in Deutschland bleiben

30.04.2026 - 16:20
Spielt noch in der Heimat

YB & Lugano stehen in Kontakt mit tunesischem Supertalent

30.04.2026 - 11:08
Fünf Partien

Der FC Lugano geht wegen Sperre gegen Assistenzcoach auf die Barrikaden

30.04.2026 - 09:59
3 Vereine dran

Luganos Mattia Zanotti steht vor Absprung zu einem von drei Topklubs

28.04.2026 - 17:19
Dereck Moncada kommt

Der FC Lugano rüstet sich für Europa und knackt Vereinsrekord für 18-Jährigen

28.04.2026 - 12:08
Suche geht weiter

Tessiner Polizei erteilt GC eine Absage für geplantes Barrage-Spiel in Lugano

23.04.2026 - 13:42
Für die kommende Saison

Ex-FCB-Profi Leon Avdullahu & Albian Hajdari werden bei Hoffenheim befördert

22.04.2026 - 15:33