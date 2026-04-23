Tessiner Polizei erteilt GC eine Absage für geplantes Barrage-Spiel in Lugano

Die Tessiner Behörden wollen ein allfälliges Barrage-Heimspiel der Grasshoppers in Lugano nicht bewilligen.

Die Zürcher setzten sich schon vor geraumer Zeit mit der Stadt Lugano in Verbindung, die zunächst einwilligte, das mögliche Rückspiel in der Barrage im Stadion Cornaredo austragen zu lassen. Dazu wird es aber nicht kommen. Wie «Blick» in Erfahrung bringen konnte, hat die Kantonspolizei Tessin der Stadt Lugano nun untersagt, das Stadion für diese Partie zu vermieten.

Der Grund dafür sind unter anderem die Ausschreitungen einiger GC-Anhänger beim Cup-Halbfinale in Lausanne am vergangenen Wochenende. Es geht um Sicherheitsbedenken.

Damit ist wieder völlig offen, wo GC die mögliche Partie am 23. Mai austragen will. Das Stadion Letzigrund, die eigentliche Heimstätte des Super League-Klubs steht dann wegen der Aufbauarbeiten für ein Metallica-Konzert am 27. Mai nicht zur Verfügung. Möglich wäre noch ein Tausch von Hin- und Rückspiel mit dem Gegner aus der Challenge League. Damit müssten aber sowohl die Liga wie auch der betroffene Verein, also entweder der FC Vaduz oder der FC Aarau, einverstanden sein. Das Hinspiel findet bereits am 20. Mai statt. Der Letzigrund wäre dann noch frei.