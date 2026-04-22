GC muss schon wieder ein externes Barrage-Stadion suchen

Die Grasshoppers werden in dieser Saison, wie schon in den beiden vergangenen Spielzeiten, wohl erneut das Barragespiel gegen den Zweitplatzierten der Challenge League bestreiten müssen. Wie im Vorjahr haben die Zürcher wieder ein Stadionproblem.

Das Stadion Letzigrund, wo GC seine Heimspiele üblicherweise austrägt, ist am 23. Mai nämlich wegen eines später stattfindenden Konzerts von Metallica besetzt. Wie «Blick» berichtet, haben die GC-Verantwortlichen mit der Stadt Lugano eine Einigung erzielt, um wie schon im Vorjahr im Cornaredo spielen zu können. Noch ist dies aber nicht definitiv: Die Sicherheitsbehörden könnten den Hoppern noch einen Strich durch die Rechnung machen. Nach den jüngsten Vorfällen beim Cup-Auswärtsspiel in Lausanne-Ouchy ist dies nicht einmal so unwahrscheinlich.

Andere Stadien kommen genau aus diesem Grund – oder da sie für die Benutzung zu teuer sind – nicht infrage.

Eine Option könnte noch sein, dass GC mit dem Barragegegner das Heimrecht tauscht. Am 20. Mai wäre das Stadion Letzigrund noch verfügbar. Dazu müssten aber sowohl die Liga als auch der Gegner das Okay geben.

Es gibt also noch einige Fragezeichen. Das grösste und zentralste ist natürlich zunächst, ob GC auch wirklich in der Barrage spielen wird.