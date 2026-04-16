SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Mehr als 15 Millionen Verlust

Die Liga veröffentlicht die nackte Wahrheit über die roten GC-Zahlen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 April, 2026 10:04
Die Liga veröffentlicht die nackte Wahrheit über die roten GC-Zahlen

Da Klubs, die sich für die UEFA-Wettbewerbe qualifizieren möchten, ihre Zahlen offenlegen müssen, kommt ans Tageslicht, wie viel Verlust die Grasshoppers auch im vergangenen Geschäftsjahr eingefahren haben. Die Swiss Football League übernimmt die Kommunikation.

Auf einem A4-Blatt kommt die nackte Wahrheit ans Tageslicht. Dramatisch sind die Zahlen einmal mehr im Hinblick auf den jährlichen Verlust, den die Grasshoppers einfahren. Die Bilanz weist ein Minus von 15’229’000 Franken aus. Besonders bitter: Die Zürcher nehmen von allen zwölf Super League-Klubs am wenigsten Geld ein. Es sind etwas mehr als 11 Mio. Franken.

Demgegenüber steht beispielsweise ein Personalaufwand in Höhe von mehr als 16 Mio. Franken. Die Rechnung kann letztlich nicht aufgehen.

Aufkommen müssen für den Verlust die Besitzer des Los Angeles FC, die zwar in den Kader investieren, aber letztlich auch nicht verhindern konnten, dass es auch sportlich nicht läuft und sich GC einmal mehr in Abstiegsgefahr befindet.

Das Modell mit Spielerverkäufen allenfalls Geld zu generieren, klappt noch überhaupt nicht. GC hat bei den Transfers nämlich auch mehr draufgezahlt als eingenommen. Es resultiert ein Netto-Verlust von Insgesamt 773’000 Franken.

Mehr Dazu
U. a. GC interessiert

Exklusiv: YB-Talent Lutfi Dalipi weckt Begehrlichkeiten – Ausleihe möglich
Als Lee-Vertreter

Exklusiv: YB-Stürmer im Anflug auf GC
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Wechsel perfekt

Luzern-Verteidiger Ismajl Beka wagt bei GC einen Neuanfang
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League
Mehr entdecken
Mehr als 15 Millionen Verlust

Die Liga veröffentlicht die nackte Wahrheit über die roten GC-Zahlen

16.04.2026 - 10:04
2 Verletzungen

GC erleidet vor Cup-Halbfinal und im Abstiegskampf Rückschlag

15.04.2026 - 13:56
Bei Klassenerhalt

Die Bayern könnten Bara Sapoko Ndiaye im Sommer bei GC parken

12.04.2026 - 20:57
Neuer Vertrag

GC-Hammer: Abrashi verlängert – aber in neuer Funktion?

10.04.2026 - 16:10
Nach weniger als einem Jahr

Knall bei GC: Geschäftsführer Christoph Urech schmeisst hin

9.04.2026 - 11:40
Bei den Junioren

Zürcher Klubs besiegen den FC Basel in gleich zwei Cupfinals

9.04.2026 - 09:58
Würde sich Angebot anhören

Ausgerechnet Ex-FCZ-Coach Ricardo Moniz könnte GC retten

8.04.2026 - 11:44
Echter Spielmacher

GC arbeitet im Abstiegskampf am Kader und beobachtet den Tunesier Chiheb Labidi

8.04.2026 - 10:48
"Zu wenig robust"

Alain Sutter attackiert bei GC die eigenen Spieler

7.04.2026 - 10:04
Bleibt im Amt

GC-Sportchef Alain Sutter hat über Schicksal von Trainer Messner entschieden

6.04.2026 - 18:47