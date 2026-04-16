Die Liga veröffentlicht die nackte Wahrheit über die roten GC-Zahlen

Da Klubs, die sich für die UEFA-Wettbewerbe qualifizieren möchten, ihre Zahlen offenlegen müssen, kommt ans Tageslicht, wie viel Verlust die Grasshoppers auch im vergangenen Geschäftsjahr eingefahren haben. Die Swiss Football League übernimmt die Kommunikation.

Auf einem A4-Blatt kommt die nackte Wahrheit ans Tageslicht. Dramatisch sind die Zahlen einmal mehr im Hinblick auf den jährlichen Verlust, den die Grasshoppers einfahren. Die Bilanz weist ein Minus von 15’229’000 Franken aus. Besonders bitter: Die Zürcher nehmen von allen zwölf Super League-Klubs am wenigsten Geld ein. Es sind etwas mehr als 11 Mio. Franken.

Demgegenüber steht beispielsweise ein Personalaufwand in Höhe von mehr als 16 Mio. Franken. Die Rechnung kann letztlich nicht aufgehen.

Aufkommen müssen für den Verlust die Besitzer des Los Angeles FC, die zwar in den Kader investieren, aber letztlich auch nicht verhindern konnten, dass es auch sportlich nicht läuft und sich GC einmal mehr in Abstiegsgefahr befindet.

Das Modell mit Spielerverkäufen allenfalls Geld zu generieren, klappt noch überhaupt nicht. GC hat bei den Transfers nämlich auch mehr draufgezahlt als eingenommen. Es resultiert ein Netto-Verlust von Insgesamt 773’000 Franken.