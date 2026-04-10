GC-Hammer: Abrashi verlängert – aber in neuer Funktion?

Nach den vielen Negativschlagzeilen der letzten Woche will Sportchef Alain Sutter an der Pressekonferenz vor dem kapitalen Spiel gegen den FC Winterthur einen positiven Impuls setzen und verkündet die Vertragsverlängerung mit Captain Amir Abrashi – mit einem durchaus speziellen Twist.

Der 36-jährige Mittelfeldprofi, der in dieser Saison verletzungsbedingt und zuletzt auch wegen einer Sperre erst sieben Einsätze bestritt, hält dem Verein weiterhin die Treue. «Amir ist sehr wichtig für unsere Mannschaft und unseren Verein», kommentiert Sutter die Personalie zunächst. Interessanterweise lässt er allerdings offen, in welcher Rolle Abrashi bei GC künftig arbeiten wird: «Amir hatte einige Verletzungen und hat viele Spiele verpasst. Die Vertragsverlängerung ist ein Commitment, dass Amir GC weiter helfen will. Ob das auf oder neben dem Platz passiert, werden wir sehen.»

Abrashi kehrte im Sommer 2021 nach fünfeinhalb Jahren in Freiburg und einer halben Saison beim FC Basel zu seinem langjährigen Klub zurück und ist dort insbesondere für die Fans weiterhin die grosse Identifikationsfigur.

Noch offen ist, ob er im Abstiegskracher gegen Winterthur am Samstag auf dem Platz stehen wird. «Amir war krank in dieser Woche und hat 2-3 Trainings mitgemacht. Wir hoffen, dass er morgen frisch aufsteht und dann werden wir sehen, ob er in der Aufstellung steht», sagt Sutter dazu.

Eine ordnende Hand im Spiel der Hoppers würde der Mannschaft sehr gut tun. Zuletzt setzte es heftige Klatschen ab: 0:5 bei Servette und 0:4 gegen Sion. Alain Sutter kritisierte daraufhin die Mannschaft ziemlich scharf.

Am Tag vor dem Winti-Spiel findet er wieder versöhnlichere Worte: «Es ist unsere Aufgabe, dass wir definitiv nicht nur auf die Jungs einhauen, sondern auch klar anspricht, was besser werden muss. Aber man muss auch das Positive hervorheben und Lösungen aufzeigen, wie man aus dieser Negativspirale wieder herausfindet. Da musst du nochmals mehr machen.»

Update: Abrashi hat sich inzwischen auch zur Verlängerung geäussert. Der Ur-Hopper sagt: «GC ist mein Zuhause. Hier habe ich meine Karriere aufgebaut und diesem Verein verdanke ich sehr viel. Umso mehr bedeutet es mir, weiterhin ein Teil davon zu sein. Das Vertrauen und die Wertschätzung sind für mich nicht selbstverständlich, dafür bin ich sehr dankbar. Jeder weiss, wie sehr mein Herz für GC Zürich schlägt. Ich werde weiterhin alles für den Club geben.»