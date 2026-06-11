Der FC Bayern senkt die Forderung für Min-jae Kim

Der südkoreanische Abwehrspieler Min-jae Kim steht beim FC Bayern auf der Liste der potenziellen Verkaufskandidaten. Die Münchner senken nun offenbar ihre Ablöseforderung.

Laut «kicker» bleibt Kim weiterhin ein heisser Verkaufskandidat. Inzwischen sollen 20 bis 25 Millionen Euro reichen, um den 29-jährigen Innenverteidiger, der mit seinem Land in Kürze an der Weltmeisterschaft teilnimmt, abzuwerben.

Vor allem Vereine aus der Serie A, wo der Abwehrspieler in der Vergangenheit für Napoli auflief, zeigen Interesse. Namentlich wird Juventus erwähnt, das auf der Suche nach neuen Verteidigern ist. Unter Umständen kann sich Kim an der WM zusätzlich ins Schaufenster stellen.

Bei den Bayern gilt neben ihm auch Hiroki Ito als Abgangskandidat in der Defensive.