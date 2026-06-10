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Frankfurt stimmt zu

Der FC Bayern ist bei Nathaniel Brown schon beinahe am Ziel

Autor: | Publiziert: 10 Juni, 2026 16:37
Der FC Bayern ist bei Nathaniel Brown schon beinahe am Ziel

Der FC Bayern steht in der Personalie Nathaniel Brown schon kurz vor dem Ziel.

Der Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt wird vom deutschen Rekordmeister intensiv umgarnt. Der 22-Jährige hat dem potenziellen Wechsel zum deutschen Krösus bereits zugestimmt, nun scheint es auch von dessen aktuellen Arbeitgeber keine grossen Hürden mehr zu geben.

Die Eintracht stimmt einem Verkauf des Nationalspielers laut «Bild» zu, wenn die Bayern das geforderte Gesamtpaket in Höhe von 65 Millionen Euro stemmen. Aktuell bieten die Münchner bereits 50 Millionen Euro Ablöse plus bis zu 10 Millionen Euro Boni. Die Differenz beträgt somit nur noch 5 Millionen.

Es wird erwartet, dass diese nur noch geringe Diskrepanz demnächst überwunden wird. Der Brown-Transfer führt dazu, dass die Bayern Alphonso Davies für einen Verkauf freigeben.

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