Der FC Bayern stellt Hiroki Ito zum Verkauf frei

Der FC Bayern könnte sich noch in diesem Sommer von seinem japanischen Verteidiger Hiroki Ito trennen.

Der 27-Jährige stiess vor zwei Jahren für bis zu 30 Millionen Euro von Ligakonkurrent Stuttgart nach München. Dort hat er aber wegen wiederkehrenden Verletzungen aber nie richtig Fuss fassen zu können. Jetzt plant die sportliche Führung inklusive Trainer Vincent Kompany laut «Sport Bild» nicht mehr mit Ito.

Im Gegenteil: Der Klub plant trotz Vertrag bis 2028 nicht mehr mit dem Nationalspieler. Transfereinnahmen und die eingesparten Salärkosten sollen anderweitig eingesetzt werden. Der Abwehrspieler soll sich einen Wechsel nach Spanien sehr gut vorstellen können. Wirklich konkret oder gar spruchreif ist aber noch nichts. Derzeit konzentriert sich Ito ohnehin auf die WM, wo er mit Japan für Furore sorgen will.