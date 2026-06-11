Schalke 04 krallt sich den Ex-St.Gallen-Stürmer Junior Adamu

Der frühere österreichische Nationalspieler Junior Adamu wechselt zu Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04.

Der Ex-St.Galler, der in der vergangenen Rückrunde vom SC Freiburg an Celtic Glasgow ausgeliehen war, bestreitet in Gelsenkirchen am Donnerstag den Medizincheck. Im Anschluss wird er bei den Königsblauen einen Vertrag unterzeichnen. Für Adamu fliesst demnach eine Ablöse in Höhe von 800’000 Euro plus Boni. Zum Vergleich: Der SC Freiburg zahlte für ihn einst 6 Mio. Euro an Red Bull Salzburg.

Zuletzt lief es beim 25-jährigen Stürmer aber nicht mehr wie gewünscht: Sowohl in Freiburg als auch im vergangenen Halbjahr in Glasgow kam er nicht mehr richtig auf Touren.

Der Angreifer ist jedoch ein expliziter Wunschtransfer von Schalke-Coach Miron Muslic (43) und passt dank seiner Geschwindigkeit und seiner Pressingfähigkeiten sehr gut ins Konzept des Österreichers.

Update: Schalke 04 hat den Transfer am Donnerstagabend offiziell bestätigt.