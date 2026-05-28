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Bayern-Leihgabe Lovro Zvonarek verabschiedet sich von GC

Autor: | Publiziert: 28 Mai, 2026 09:32
Bayern-Leihgabe Lovro Zvonarek verabschiedet sich von GC

Bayern-Leihgabe Lovro Zvonarek (21) hat sich via Instagram öffentlich von den Grasshoppers verabschiedet.

Der kroatische Mittelfeldspieler hat die abgelaufene Saison auf Leihbasis bei den Zürchern bestritten. Nun steht vorerst die Rückkehr nach München an. «Dieses Jahr war wirklich etwas ganz Besonderes – voller Höhen und Tiefen, Herausforderungen und unvergesslicher Momente… nicht immer einfach, aber wir haben zusammengehalten und es bis zum Ende geschafft. Stolz auf den gemeinsamen Weg und dankbar für jede Lektion auf dieser Reise. Danke für alles, Grasshopper Club Zürich», schreibt Zvonarek.

Wo es für ihn in der kommenden Saison weitergeht, ist noch offen. Eine neuerliche Leihe oder ein definitiver Abgang bei den Bayern sind möglich. Sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft noch bis 2027.

Neben Zvonarek kehrt auch Jonathan Asp Jensen zunächst nach München zurück. Der 20-jährige Däne spielt in den Zukunftsplänen der Münchner jedoch vorerst keine tragende Rolle.

 

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