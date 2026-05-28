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Filipe Luis wird Monaco-Trainer – Leverkusen geht leer aus

Autor: | Publiziert: 28 Mai, 2026 10:29
Filipe Luis wird Monaco-Trainer – Leverkusen geht leer aus

Der brasilianische Fussballlehrer Filipe Luis wird neuer Trainer beim Ligue 1-Klub AS Monaco.

Die Monegassen haben sich mit dem 40-Jährigen laut Fabrizio Romano auf eine Zusammenarbeit verständigt. Auch andere Klubs befassten sich mit der Personalie, darunter etwa Bayer Leverkusen. Filipe Luis wechselt jedoch ins Fürstentum, wo er in Kürze einen Vertrag bis 2028 unterzeichnet.

Entscheidenden Anteil am Transfer hatte Monacos brasilianischer Generaldirektor Thiago Scuro, der seinen Landsmann letztlich an Land ziehen konnte. Für Leverkusen geht die Trainersuche somit weiter. Filipe Luis war dort angeblich der Wunschkandidat.

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