Mason Greenwood steht kurz vor dem Wechsel in die Serie A

Der englische Stürmer Mason Greenwood (24) wird Olympique Marseille nach zwei Jahren offenbar verlassen und in die Serie A wechseln.

Die AS Roma hat laut «Gazzetta dello Sport» grosse Chancen auf eine Verpflichtung. Der Vater und Berater des früheren ManUtd-Profis hat demnach grünes Licht für den Wechsel seines Filius in die italienische Hauptstadt gegeben. Greenwood hat in Frankreich eine weitere starke Saison hingelegt: In 45 Spielen sind ihm ganze 37 Torbeteiligungen (26 Treffer, 11 Assists) geglückt. Nun möchte er nach seinen Stationen in Frankreich und Spanien (Getafe) ein weiteres Fussballland erobern.

OM soll eine Ablöse in Höhe von 55 Mio. Euro fordern. Die Giallorossi müssen das Geld zunächst noch aufbringen. Immerhin sind die Beziehungen nach Marseille bestens: Im vergangenen Winter vereinbarten die beiden Vereine bereits den Transfer von Stürmer Robinio Vaz (19), der für 25 Mio. Euro von Südfrankreich nach Rom wechselte. Greenwood könnte nun den gleichen Weg gehen.