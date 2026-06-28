Marseille wollte Neil El Aynaoui verpflichten

Der ehemalige Sportdirektor von Olympique Marseille, Medhi Benatia, hat offenbart, dass der französische Traditionsklub im vergangenen Jahr grosses Interesse an Neil El Aynaoui hatte.

Der heute 24-jährige Mittelfeldspieler wechselte schliesslich für eine Ablöse von rund 23,5 Millionen Euro vom RC Lens zur AS Rom. Nach Aussage Benatias war der Preis für Marseille letztlich jedoch zu hoch. Benatia zeigte sich zudem überrascht über die Rolle des marokkanisch-französischen Mittelfeldspielers in Rom. Seiner Ansicht nach hätte El Aynaoui deutlich mehr Einsatzzeit verdient gehabt.

Der ehemalige Verteidiger bezeichnete ihn als einen Spieler, der Technik, Dynamik und enorme Laufstärke vereine und deshalb über außergewöhnliche Qualitäten verfüge. El Aynaoui absolvierte in der vergangenen Serie-A-Saison 25 Einsätze für die Roma, erzielte ein Tor und bereitete zwei weitere Treffer vor. Sein Vertrag läuft noch bis 2030. Trotz seiner vergleichsweise geringen Einsatzzeit wird der Mittelfeldspieler weiterhin mit mehreren europäischen Spitzenklubs in Verbindung gebracht, darunter Real Madrid und der FC Barcelona.