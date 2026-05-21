Fenerbahce arbeitet an Greenwood-Coup

Fenerbahce Istanbul beschäftigt sich laut türkischen Medien offenbar intensiv mit Mason Greenwood. Der Offensivspieler von Olympique Marseille gilt aktuell als einer der spannendsten Namen auf dem Transfermarkt. Hintergrund: Marseille soll aufgrund finanzieller Probleme bereit sein, praktisch jeden Spieler abzugeben – auch Greenwood.

Die Franzosen hoffen demnach auf eine hohe Ablöse für den Engländer, dessen Marktwert laut Transfermarkt aktuell bei rund 55 Millionen Euro liegt. Besonders interessant: Während Greenwood offenbar weiterhin eine Rückkehr in die Premier League bevorzugen soll, zeigen sich viele englische Vereine bei einem möglichen Transfer weiterhin zurückhaltend. Angebote aus Saudi-Arabien hat der 24-Jährige laut verschiedenen Berichten bereits abgelehnt.

Dadurch könnte die Türkei plötzlich zur realistischsten Option werden. Fenerbahce soll bereits konkrete Schritte eingeleitet haben und gilt aktuell als einer der heißesten Kandidaten im Rennen um den Flügelspieler. Neben dem türkischen Topklub wurden zuletzt auch AS Rom, Tottenham Hotspur, Atlético Madrid und Juventus Turin mit Greenwood in Verbindung gebracht. Marseille soll für den Angreifer rund 50 Millionen Euro verlangen.