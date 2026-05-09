Manager mit Feuerlöscher besprüht: Marseille schmeisst Aubameyang raus

Bei Olympique Marseille gab es einen kuriosen Vorfall: Pierre-Emerick Aubameyang besprühte einen Manager mit einem Feuerlöscher und wurde daraufhin aus dem Kader geschmissen.

Olympique Marseille bangt nach den zuletzt schwachen Ergebnissen um die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb. Um sich auf das Saisonfinale einzuschwören, wurde ein Kurztrainingslager bezogen, bei dem die Situation aber offenbar weiter eskalierte.

Wie die «L’Équipe» berichtet, wurde gegen das spielende Personal während des Trainingslagers eine Ausgangssperre verhängt. Während eines besonders turbulenten Donnerstagabends soll Pierre-Emerick Aubameyang mit einer Gruppe von etwa zehn Spielern für Unruhe gesorgt haben.

Dem Bericht zufolge eskalierte die Situation, als Aubameyang Bob Tahri mit einem Feuerlöscher besprühte. Jener Tahri war als Vertreter des Managements dafür verantwortlich, um die Ausgangssperre durchzusetzen. Aubameyang soll Tahri mit dem Feuerlöscher getroffen und dabei sein Bett sowie mehrere persönliche Gegenstände erwischt haben.

Aubameyang hat sich schon entschuldigt

Nach der kuriosen Situation rief die Vereinsführung die gesamte Mannschaft zusammen. Am Ende wurde beschlossen, Aubameyang mit dem Ausschluss aus dem Kader für das Auswärtsspiel am vorletzten Spieltag gegen Le Havre zu bestrafen.

Der 36-Jährige soll sich unterdessen bei den Verantwortlichen, der Mannschaft und Tahri mit den Worten entschuldigt haben, er wollte mit der Aktion für etwas Abwechslung sorgen.

Mit insgesamt 23 direkten Torbeteiligungen ist Marseille im Kampf um die internationalen Plätze mehr oder weniger auf Aubameyang angewiesen.