SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Kurioser Vorfall

Manager mit Feuerlöscher besprüht: Marseille schmeisst Aubameyang raus

Autor: | Publiziert: 9 Mai, 2026 09:30
Manager mit Feuerlöscher besprüht: Marseille schmeisst Aubameyang raus

Bei Olympique Marseille gab es einen kuriosen Vorfall: Pierre-Emerick Aubameyang besprühte einen Manager mit einem Feuerlöscher und wurde daraufhin aus dem Kader geschmissen.

Olympique Marseille bangt nach den zuletzt schwachen Ergebnissen um die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb. Um sich auf das Saisonfinale einzuschwören, wurde ein Kurztrainingslager bezogen, bei dem die Situation aber offenbar weiter eskalierte.

Wie die «L’Équipe» berichtet, wurde gegen das spielende Personal während des Trainingslagers eine Ausgangssperre verhängt. Während eines besonders turbulenten Donnerstagabends soll Pierre-Emerick Aubameyang mit einer Gruppe von etwa zehn Spielern für Unruhe gesorgt haben.

Dem Bericht zufolge eskalierte die Situation, als Aubameyang Bob Tahri mit einem Feuerlöscher besprühte. Jener Tahri war als Vertreter des Managements dafür verantwortlich, um die Ausgangssperre durchzusetzen. Aubameyang soll Tahri mit dem Feuerlöscher getroffen und dabei sein Bett sowie mehrere persönliche Gegenstände erwischt haben.

Aubameyang hat sich schon entschuldigt

Nach der kuriosen Situation rief die Vereinsführung die gesamte Mannschaft zusammen. Am Ende wurde beschlossen, Aubameyang mit dem Ausschluss aus dem Kader für das Auswärtsspiel am vorletzten Spieltag gegen Le Havre zu bestrafen.

Der 36-Jährige soll sich unterdessen bei den Verantwortlichen, der Mannschaft und Tahri mit den Worten entschuldigt haben, er wollte mit der Aktion für etwas Abwechslung sorgen.

Mit insgesamt 23 direkten Torbeteiligungen ist Marseille im Kampf um die internationalen Plätze mehr oder weniger auf Aubameyang angewiesen.

Mehr Dazu
Von Atalanta

St. Gallen beobachtet Abwehr-Youngster aus Italien
In Marseille aussen vor

YB denkt über Rückkehr von Ulisses Garcia nach
Leihe kommt zustande

Ulisses Garcia wechselt in die Serie A und nicht zu YB
Neuzugänge

Serie A-Klubs vereinbaren am Dienstag 3 Deals für 60 Mio. Euro
Begehrter Linksverteidiger

Serie A statt YB? Italo-Klub an Ulisses Garcia dran
Mehr entdecken
Kurioser Vorfall

Manager mit Feuerlöscher besprüht: Marseille schmeisst Aubameyang raus

9.05.2026 - 09:30
Freiburg und Hoffenheim

Dion Beljo weckt in der Bundesliga grosses Interesse

19.04.2026 - 13:23
Leihe denkbar

Arsenal-Verteidiger Mosquera vor Abgang: 7 Klubs sind bereits dran

13.04.2026 - 16:15
Fünfjahresvertrag

Tottenham macht Roberto De Zerbi Mega-Offerte mit Premier League-Spitzensalär

30.03.2026 - 12:45
Für die Vlahovic-Nachfolge

Ein Marseille-Stürmer ist im Sommer das Hauptziel von Juventus

20.03.2026 - 13:09
Vergeblich

Olympique Marseille hat es bei Xabi Alonso versucht

17.02.2026 - 18:45
Habib Beye

Marseille hat seinen neuen Trainer gefunden

17.02.2026 - 14:14
Zoff hinter den Kulissen

Grosse Wende: Mehdi Benatia bleibt nun doch in Marseille

17.02.2026 - 11:29
Nach 0:5-Klatsche

Marseille trennt sich von Trainer Roberto De Zerbi

11.02.2026 - 09:08
Bei Sassuolo

Der Schweizer Nati-Verteidiger Ulisses Garcia hat in der Serie A unterschrieben

2.02.2026 - 19:03