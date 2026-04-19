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Dion Beljo weckt in der Bundesliga grosses Interesse

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 19 April, 2026 13:23
Dion Beljo weckt in der Bundesliga grosses Interesse

Dion Drena Beljo spielt sich mit starken Leistungen in den Fokus internationaler Klubs. Der kroatische Mittelstürmer von Dinamo Zagreb überzeugt vor allem dann, wenn er als klare Spitze in einem offensiv ausgerichteten System eingesetzt wird und regelmässig mit Bällen versorgt wird.

In der laufenden Saison liefert der 24-Jährige beeindruckende Zahlen: In 30 Pflichtspielen kommt er auf 27 Tore und fünf Vorlagen. Diese Quote macht ihn zu einem der gefährlichsten Angreifer seiner Liga und erklärt das wachsende Interesse aus dem Ausland. Unter anderem sollen die TSG Hoffenheim und Olympique Marseille seine Situation genau beobachten.

Allerdings gilt Beljo als spielertypisch weniger effektiv, wenn er stärker in Defensivaufgaben eingebunden wird. Dennoch überwiegen aktuell seine Offensivqualitäten, weshalb ein Wechsel im Sommer realistisch erscheint. Sein Marktwert wird derzeit auf rund 15 Millionen Euro geschätzt, nachdem er erst im Sommer 2025 für etwa vier bis fünf Millionen Euro nach Zagreb gewechselt war.

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